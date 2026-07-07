В Молдове власти ужесточают меры против похищения детей.

В период с 2019 по 2026 год министерство труда и социальной защиты было вынуждено направить в другие государства 81 запрос о возвращении детей, незаконно вывезенных или удерживаемых за рубежом.

Разбирательство по таким делам о международном похищении детей крайне сложно, затягивается на долгие годы и требует огромных расходов со стороны вовлеченных семей. Главным образом это связано с тем, что действующее законодательство обязывает родителя-истца дожидаться фактического совершения незаконного вывоза, прежде чем предпринимать какие-либо правовые действия, сообщает logos-press.md

Эта острая проблема, наряду с ростом числа случаев домашнего насилия, отсутствием единых правил проверки благонадежности персонала, работающего с несовершеннолетними, а также финансовой уязвимостью семей, чьи социальные пособия зачастую принудительно взыскиваются судебными исполнителями, выявила серьезные пробелы в национальной системе защиты.

Для устранения этих недостатков министерство труда и социальной защиты разработало законопроект, который внедряет строгие превентивные механизмы и вносит радикальные изменения в трудовое, гражданское и семейное законодательство.

Жесткие меры по предотвращению международных похищений детей

В сфере правосудия проект предусматривает жесткие меры по предотвращению международных похищений детей. В частности, судам по месту жительства ребенка будет разрешено вводить запрет на вывоз несовершеннолетнего из страны в тот же день, когда было подано заявление, если есть доказательства намерения второго родителя сбежать за границу. Кроме того, устанавливаются жесткие сроки — не более 30 и 45 дней — для рассмотрения дел о лишении родительских прав.

Новый закон напрямую защитит и доходы семей, запретив судебным исполнителям обращать взыскание или накладывать арест на пособия и денежную помощь, предназначенные для уязвимых семей.

Пожизненный запрет на работу с детьми для осужденных за насилие

Среди других положений документа — пожизненный запрет на трудоустройство лиц с судимостью или находящихся под следствием за насильственные преступления или преступления сексуального характера на должности, предполагающие регулярный контакт с детьми. Данный запрет будет действовать во всех сферах — как в государственной, так и в частной, включая волонтерскую деятельность. При этом в отношении таких служб, как профессиональная родительская помощь (патронат) или опекунство, проверки будут распространяться и на членов семьи, проживающих совместно с работником.

14 июля в Парламенте состоятся публичные консультации по законопроекту, направленному на укрепление системы защиты детей от насилия, пренебрежения и/или эксплуатации. Слушания пройдут на платформе комиссии по социальной защите, здравоохранению и семье.