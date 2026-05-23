Полиция Британии расширила расследование против принца Эндрю из-за "файлов Эпштейна".

Первоначальная проверка на злоупотребления должностными полномочиями теперь переросла для него в полноценное расследование целого спектра тяжких преступлений, включая сексуальные домогательства, насилие и коррупцию.

Полиция вплотную подбирается к раскрытию всех деталей порочной связи Эндрю с Эпштейном, пишет Daily Mail. В рамках расследования, в частности, реанимировано дело Вирджинии Джуффре — самой известной жертвы Эпштейна, которая открыто обвиняла Эндрю в сексуализированном насилии, произошедшем, когда ей было 17 лет.

Несмотря на то что в своё время Эндрю откупился от Джуффре в рамках гражданского иска в США, выплатив 12 млн фунтов стерлингов, полиция фактически возвращает это досье в уголовное русло. Следователи тщательно изучают новую информацию по заявлениям Вирджинии о том, что она была продана в рабство для сексуальных утех с бывшим герцогом Йоркским.

Сообщается также, что следователи уже вышли на связь с адвокатом ещё одной женщины — предполагаемой второй жертвы, личность которой не разглашается. На данный момент полиция готовит почву для проведения официальных допросов.

Более того, следователи намерены официально объявить поиск других жертв экс-принца. По данным издания, руководство полиции готовится выступить с беспрецедентным публичным призывом к любым потенциальным жертвам, пострадавшим от действий Эндрю или в рамках сети Эпштейна.

Параллельно полиция изучает так называемые "файлы Эпштейна" — массив данных, который минюст США ранее рассекретил по делу финансиста. Часть переписки подтверждает, что Эндрю делился с Эпштейном коммерческой и закрытой государственной информацией во время своей работы в качестве спецпредставителя Великобритании по торговле.

По делу Эндрю сформировали группу следователей, в которую входят не только эксперты по финансовым махинациям, но и те, кто имеет опыт в расследовании секс-преступлений. Они, в частности, изучают материалы и цифровые носители, которые были изъяты во время недавних обысков в бывшей резиденции Эндрю Royal Lodge в Виндзоре и в его новом поместье в Сандрингеме.

Как сообщает ресурс, полиция уже обратилась в Королевскую прокурорскую службу (CPS) за консультациями перед подготовкой официального обвинения. Бывшему принцу грозит наказание вплоть до пожизненного заключения, поскольку одна только статья за злоупотребление положением в государственных органах предусматривает максимальный срок.

Ранее король Чарльз III и Букингемский дворец полностью дистанцировались от Эндрю, лишив его титулов и заявив о готовности оказывать полное содействие полиции. Задержание Эндрю демонстративно прошло в день его 66-летия, после 12 часов допроса его отпустили на свободу.



