eurointegration.com.ua logoeurointegration
22 Мая 2026, 11:12
4 149
СМИ: Полиция Британии расследует возможные сексуальные преступления брата короля

Британская полиция проводит расследование в отношении экс-британца Эндрю Маунтбеттена-Виндзора в связи с возможными сексуальными преступлениями.

Об этом стало известно Sky news, пишет "Европейская правда".

Как отмечается, следователи стремятся пообщаться с женщиной, которая утверждает, что ее привезли в дом бывшего принца Эндрю в Виндзоре "с сексуальной целью".

Полицейские проверяют обвинения, что Эпштейн в 2010 году якобы отправил в Великобританию женщину, которая не является британкой, для сексуальной встречи с Эндрю.

Правоохранители также призывают других потенциальных жертв сексуального преступника Джеффри Эпштейна обратиться в правоохранительные органы в рамках сложного расследования, которое, вероятно, будет расширяться и, как ожидается, продлится много месяцев.

Эндрю, который выполнял функции торгового посланника правительства Великобритании, допросили по подозрению в злоупотреблении служебным положением в рамках расследования, начатого после обнародования в США материалов ФБР в отношении Эпштейна.

Согласно этим материалам, брат короля якобы передавал конфиденциальные правительственные документы и коммерческую информацию Эпштейну.

Экс-принц остается под следствием и категорически отрицает любые правонарушения. Полиция уже опросила ряд свидетелей с момента его задержания.

Собеседник отметил, что люди ошибочно полагают, что правоохранители расследуют только финансовые преступления.

"Злоупотребление служебным положением охватывает много других преступлений, в том числе сексуальные преступления, мошенничество, коррупцию, препятствование правосудию и другие. Мы имеем гораздо более широкий взгляд. Мы расследуем все аспекты и пойдем туда, куда нас приведут доказательства", – сказал он.

Начальник полиции Темз-Уэлли Оливер Райт заявил, что расследование злоупотребления служебным положением продолжается.

Источник
Поделиться новостью
