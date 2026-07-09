Британская певица Бонни Тайлер умерла в возрасте 75 лет.

Исполнительница скончалась после осложнений из-за перенесенной экстренной операции на кишечнике.

Весной 2026 года британской певице провели экстренную операцию на кишечнике. Изначально сообщалось, что вмешательство прошло успешно, а звезда даже пошла на поправку. Однако позже состояние резко ухудшилось из-за развившейся инфекции.

Тогда врачам пришлось ввести пациентку в искусственную кому — это была вынужденная мера для спасения. Они не делали никаких прогнозов, оставив исполнительницу под круглосуточным наблюдением.

«Установлено, что британская певица находится без сознания и подключена к искусственной вентиляции легких. Доктора весьма сдержаны в прогнозах. Бонни была госпитализирована из-за проблем с кишечником еще 30 апреля. Поначалу ее состояние оценивалось как стабильное, но после операции что-то пошло не так», — передавал портал Correio da Manha.

Через несколько дней представители Тайлер на ее официальном сайте сделали заявление, что певица восстанавливается, а искусственная кома должна помочь организму: «Мы опубликуем дополнительное заявление, когда сможем».

Только что стало известно: организм все-таки не выдержал такой тяжелой нагрузки. Родные Бонни Тайлер подтвердили печальную новость. Они поблагодарили поклонников и попросили уважать право семьи на конфиденциальность в этот трагический час.