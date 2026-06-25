Мадонна, которой 67 лет, поразила своим внешним видом при выходе из отеля.

Мадонна стала одной из самых ярких гостей Недели моды в Париже. Однако поклонники заметили, что звезда в последнее время заметно теряет форму. Ей всё труднее скрывать явные возрастные изменения.

Американская певица Мадонна появилась на вечернем мероприятии в откровенном наряде, который вряд ли оставил кого-то равнодушным. Некоторые обратили внимание на истощённые руки легенды поп-музыки, которые уже давно вызывают беспокойство, передает focus.ua

При выходе из отеля The Ritz её заметили в полупрозрачном мини-платье без бюстгальтера. Образ певица дополнила серебристыми сапогами, телесными колготками и украшениями. В руке она держала металлический жакет, а на глаза надела солнцезащитные очки.