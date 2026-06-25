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focus.ua logofocus
25 Июня 2026, 23:00
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Мадонна, которой 67 лет, поразила своим внешним видом при выходе из отеля

Мадонна стала одной из самых ярких гостей Недели моды в Париже. Однако поклонники заметили, что звезда в последнее время заметно теряет форму. Ей всё труднее скрывать явные возрастные изменения.

Мадонна, которой 67 лет, поразила своим внешним видом при выходе из отеля.
Мадонна, которой 67 лет, поразила своим внешним видом при выходе из отеля.

Американская певица Мадонна появилась на вечернем мероприятии в откровенном наряде, который вряд ли оставил кого-то равнодушным. Некоторые обратили внимание на истощённые руки легенды поп-музыки, которые уже давно вызывают беспокойство, передает focus.ua

При выходе из отеля The Ritz её заметили в полупрозрачном мини-платье без бюстгальтера. Образ певица дополнила серебристыми сапогами, телесными колготками и украшениями. В руке она держала металлический жакет, а на глаза надела солнцезащитные очки.

Источник
focus.ua logofocus
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