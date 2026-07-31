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euronews.com logoeuronews
31 Июля 2026, 19:29
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Британия выделяет 8 млрд фунтов на строительство атомных субмарин

Британскому оборонному подрядчику BAE Systems поручено построить четыре атомные подлодки класса Dreadnought для ядерного сдерживания.

Британия выделяет 8 млрд фунтов на строительство атомных субмарин.
Британия выделяет 8 млрд фунтов на строительство атомных субмарин.

Великобритания объявила о планах инвестировать 8,4 млрд фунтов стерлингов (9,8 млрд евро) в следующий этап программы по созданию атомных подводных лодок класса «Дредноут», пишет euronews.com

«Крупные инвестиции в размере 8,4 млрд фунтов стерлингов в систему ядерного сдерживания Великобритании обеспечат рабочие места и откроют возможности для молодежи на долгие годы», — говорится в пресс-релизе аппарата премьер-министра Энди Бернема.

Британский оборонный подрядчик BAE Systems получит 5,9 млрд фунтов стерлингов (6,9 млрд евро), а остальная сумма пойдет на поддержку более широкой цепочки поставок.

Компании BAE Systems поручено построить четыре атомные подводные лодки класса «Дредноут» в рамках системы ядерного сдерживания.

По словам представителей британского правительства, эти инвестиции должны помочь первой из четырёх подводных лодок — HMS «Дредноут» — завершить морские испытания и «быть готовой к поступлению на вооружение Королевского флота в начале 2030-х годов».

Британские власти обещают, что в течение следующего десятилетия программа обеспечит 47 000 рабочих мест, а также расширит возможности для прохождения профессионального обучения.

Министр обороны Уэс Стритинг заявил, что эти инвестиции «подтверждают приверженность поставке подводных лодок класса «Дредноут» за счет поддержки британской промышленности».

В рамках Плана инвестиций в оборону правительство Великобритании выделило более 63 млрд фунтов стерлингов на следующие четыре года для финансирования системы ядерного сдерживания.

Эти средства предназначены, в частности, для подводных лодок класса «Дредноут» и новых ударных подводных лодок, входящих в состав военного альянса AUKUS с Австралией и США.

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Источник
euronews.com logoeuronews
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