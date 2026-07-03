В Британии обнаружили утраченный экземпляр Декларации независимости США.

В хранилищах британского правительства обнаружили утраченный экземпляр Декларации независимости США спустя почти 250 лет после того, как Королевский флот захватил его в качестве военной добычи.

Отмечается, что этот документ является лишь 11-м из известных сохранившихся экземпляров конкретного тиража, напечатанного в Эксетере, штат Нью-Гэмпшир. Типографы изготовили эту партию в период с 16 по 19 июля 1776 года, передает unian.net со ссылкой на ft.com

В издании поделились, что этот исторический документ обнаружил в мае архивариус-волонтёр из Национального архива Великобритании Майкл Скурр. Находка произошла в то время, когда учреждение ускорило работу по каталогизации архивов, связанных с Войной за независимость.

На тщательно сохранившемся листе содержится знаменитый отрывок, провозглашающий право на "жизнь, свободу и стремление к счастью". Эксперты подчеркнули, что он остается разборчивым.

В издании отметили, что путь этой рукописи в Лондон начался с добычи разведывательной информации в ходе морского сражения. 24 декабря 1776 года корабль Королевского флота "Raisonable" захватил американский каперский корабль "Dalton" у побережья мыса Финистерре на северо-западе Испании.

В начале ноября "Dalton" вышел из Портсмута, штат Нью-Гэмпшир. Судя по историческим записям, капитан Элизер Джонсон приобрел экземпляр Декларации там же перед отплытием.

Исторические записи свидетельствуют о том, что капитан Элизер Джонсон приобрел экземпляр Декларации независимости США там же перед отплытием. Этот перехват стал первым захватом американского капера в европейских водах в ходе конфликта.

Также в записях говорится о том, что капитан "Raisonable" Томас Фитцхерберт переслал захваченные документы в штаб-квартиру Адмиралтейства в Лондоне. Руководитель отдела юридических документов Национального архива Аманда Беван уверена, что Фитцхерберт отправил эти документы в качестве оперативной морской разведывательной информации. Декларация была приложена к комплексу правил ведения боевых действий ВМС США.

Также архивисты обнаружили распоряжение, санкционирующее операции корабля "Dalton". Оно было подписано тогдашним президентом Континентального конгресса Джоном Хэнкоком.

В издании объяснили, что документ оставался незамеченным, в основном потому, что он оставался приложенным к личным депешам Фитцхерберта, а не был внесен в стандартную книгу учета Адмиралтейского суда

Точные записи Адмиралтейского суда, документирующие захват корабля "Dalton", обеспечивают этому конкретному экземпляру более полную генеалогию происхождения, чем у большинства сохранившихся оттисков.