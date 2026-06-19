Украинские пограничники нашли тайник с пассажиром в микроавтобусе: везли в Молдову.

В Одесской области мужчина пытался попасть в Молдову в тайнике, который водитель оборудовал прямо под полом микроавтобуса.

Как сообщили украинские пограничники, за эту поездку 29-летний житель Киевской области заплатил организаторам схемы 14 тысяч долларов через криптокошелек, передает rupor.md

Инструкции для побега из страны мужчина получил в одном из телеграм-каналов. Он самостоятельно приехал в приграничную зону, где его встретил 61-летний водитель и спрятал в подпольном пространстве машины. Однако довезти пассажира до границы не удалось — микроавтобус остановили оперативники Подольского и Белгород-Днестровского пограничных отрядов.

Сейчас водитель находится под домашним арестом, за незаконную переправку людей через границу ему грозит уголовный срок. На самого пассажира завели административное дело, а микроавтобус и телефоны участников схемы конфисковали.