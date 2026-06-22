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rupor.md logorupor
22 Июня 2026, 12:49
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В Словении гражданин Молдовы перевозил нелегалов в фургоне: его поймали в лесу

Словенская пограничная полиция задержала 58-летнего гражданина Молдовы и 32-летнего гражданина Украины по обвинению в незаконной перевозке иностранцев. Мужчины пытались доставить шестерых нелегальных мигрантов к границе с Италией.

В Словении гражданин Молдовы перевозил нелегалов в фургоне: его поймали в лесу.
В Словении гражданин Молдовы перевозил нелегалов в фургоне: его поймали в лесу.

Инцидент произошел вечером 20 июня в районе Сежаны, недалеко от итальянской границы. Патрульные приказали остановиться фургону Mercedes Vito, однако водитель проигнорировал требование и попытался скрыться. В ближайшей деревне мужчина бросил машину прямо посреди дороги и побежал в лес. Найти и задержать беглеца, которым оказался гражданин Молдовы, полиции помогла служебная собака, пишет rupor.md

Внутри брошенного фургона сотрудники полиции обнаружили шестерых граждан Турции без документов, необходимых для въезда в страну. Одновременно с этим следователи остановили легковой автомобиль Ford Focus под управлением гражданина Украины. По версии следствия, эта машина ехала впереди фургона и выполняла роль разведчика для безопасной перевозки иностранцев.

Суд города Копер уже заключил обоих перевозчиков под стражу. Турецких граждан передали миграционным службам для дальнейших процедур. Как отмечают в полиции Словении, этот регион является частью балканского маршрута, который международные криминальные группировки активно используют для переправки нелегалов в Италию.

Источник
rupor.md logorupor
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