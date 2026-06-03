Британию потрясли кадры гибели студента: полиция заковала раненого юношу в наручники
В Великобритании вспыхнул громкий скандал после публикации видеозаписи последних минут жизни 18-летнего студента Генри Новака, погибшего в декабре 2025 года в Саутгемптоне.
Кадры, обнародованные британской полицией в день вынесения приговора убийце, вызвали волну критики в адрес правоохранительных органов и новую дискуссию об отношении полиции к белым британцам, сообщает rua.gr
Как сообщают BBC и другие британские СМИ, Новак возвращался домой после вечеринки, когда на улице у него произошёл конфликт с мужчиной-сикхом. По данным следствия, во время короткой перепалки тот достал нож с лезвием около 21 сантиметра и нанёс студенту смертельное ранение.
Однако общественный резонанс вызвало не только само убийство, но и действия полиции после прибытия на место происшествия.
На опубликованной записи видно, как офицеры сначала разговаривают с мужчиной-сикхом, который утверждает, что именно он является пострадавшим. После этого полицейские подходят к лежащему на земле Новаку.
Студент несколько раз повторяет: «Я не могу дышать» и пытается объяснить, что получил ножевое ранение. В ответ один из офицеров говорит: «Не думаю, приятель, что тебя ударили».