Британию потрясли кадры гибели студента: полиция заковала раненого юношу в наручники.

Кадры, обнародованные британской полицией в день вынесения приговора убийце, вызвали волну критики в адрес правоохранительных органов и новую дискуссию об отношении полиции к белым британцам, сообщает rua.gr

Как сообщают BBC и другие британские СМИ, Новак возвращался домой после вечеринки, когда на улице у него произошёл конфликт с мужчиной-сикхом. По данным следствия, во время короткой перепалки тот достал нож с лезвием около 21 сантиметра и нанёс студенту смертельное ранение.

Однако общественный резонанс вызвало не только само убийство, но и действия полиции после прибытия на место происшествия.

На опубликованной записи видно, как офицеры сначала разговаривают с мужчиной-сикхом, который утверждает, что именно он является пострадавшим. После этого полицейские подходят к лежащему на земле Новаку.

Студент несколько раз повторяет: «Я не могу дышать» и пытается объяснить, что получил ножевое ранение. В ответ один из офицеров говорит: «Не думаю, приятель, что тебя ударили».