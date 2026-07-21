Братья Тейты оспорят экстрадицию в Великобританию по делам об изнасилованиях и торговле людьми.

Представляющий интересы Эндрю и Тристана Тейтов адвокат заявил, что братья намерены оспаривать экстрадицию в Соединённое Королевство, где британские власти обвиняют их в изнасиловании, торговле людьми в сексуальных целях.

Задержанных в субботу в Майами братьев доставили в федеральный суд США в тюремной форме и наручниках. Во время краткого заседания они не произнесли ни слова. Судья назначил следующее заседание на 27 июля. Конкретно окружной судья должен будет определить, выполнены ли юридические условия для их экстрадиции, передает euronews.com

Адвокат Тейтов Джозеф Макбрейд заявил, что братья будут добиваться, чтобы их не отправили в Великобританию, настаивая на своей невиновности и утверждая, что запрос об экстрадиции имеет политическую подоплёку. Он не привёл доказательств этой версии, но предположил, что дело связано с недавними политическими событиями в Великобритании и встречами, которые братья проводили в Вашингтоне незадолго до ареста.

«Разумеется, мы возражаем против экстрадиции, потому что Эндрю и Тристан невиновны, – сказал Макбрейд журналистам после заседания. – Они никогда ничего плохого не делали. Их нельзя выдавать за преступления, которых они не совершали».

Обнародованные в понедельник материалы содержат заявления трёх женщин. Одна из них обвиняет Тристана Тейта в изнасиловании и побоях в ходе длительных отношений, начавшихся в 2012 году, включая, как утверждается, акты насилия, пока она находилась в бессознательном состоянии. Ещё две женщины обвиняют Эндрю Тейта в изнасиловании и побоях в 2014 и 2015 годах, после того как познакомились через бизнес, связанный с вебкамерами, и приложение для знакомств.

С момента их задержания Службой маршалов США, британские прокуроры объявили о новом пакете обвинений в отношении братьев Тейт, связанных с ещё четырьмя предполагаемыми потерпевшими. В обвинениях, охватывающих период с 2010 по 2017 год, фигурируют изнасилование, побои, торговля людьми и преступления, связанные с непристойными изображениями ребёнка и особо жесткой порнографией. Макбрейд сообщил, что защите не раскрыли личности последних заявителей.

Бывшие кикбоксёры, заработавшие огромную онлайн-аудиторию благодаря роликам, пропагандирующим роскошный образ жизни и женоненавистнические взгляды, поляризовали Интернет.

Минюст США подтвердил, что аресты были санкционированы руководством его уголовного департамента. Заявление было сделано в ответ на обвинения Макбрейда о том, что решение принимал сотрудник низшего ранга без контроля со стороны высшего начальства.