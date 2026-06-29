29 Июня 2026, 08:26
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В Бельцах женщина заявила о попытке изнасилования: ведется следствие
54-летняя женщина обратилась в полицию, заявив, что стала жертвой попытки сексуального насилия, совершенной 68-летним мужчиной.
По предварительной информации, женщина находилась в этом районе, когда к ней подошел подозреваемый. По данным следствия, он применил физическое насилие и попытался совершить в отношении нее сексуальное преступление, сообщает Studio-L.
Во время нападения женщине пришла на помощь другая прохожая, которая находилась неподалеку. Она вмешалась и смогла прервать нападение.
После этого пострадавшая обратилась в правоохранительные органы и подала заявление в полицию.
Сотрудники полиции начали расследование для установления всех обстоятельств произошедшего. Следственные действия продолжаются.