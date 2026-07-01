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1 Июля 2026, 17:35
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Мужчина в рясе пытался сбежать в Молдову: его задержали за изнасилование в Румынии

Пограничники Румынии задержали 50-летнего мужчину в рясе при попытке пересечь границу с Молдовой. Инцидент произошёл 30 июня в пункте пропуска Албица, сообщает полиция жудеца Яссы.

Мужчина в рясе пытался сбежать в Молдову: его задержали за изнасилование в Румынии.
Мужчина в рясе пытался сбежать в Молдову: его задержали за изнасилование в Румынии.

Мужчина прибыл на границу в качестве пассажира легкового автомобиля. В ходе проверки документов выяснилось, что он находится в розыске — на его имя выдан ордер на задержание за изнасилование, совершённое в жудеце Яссы, сообщает Пограничная полиция Румынии.

Задержанный был передан оперативной группе Инспектората полиции Яссы для дальнейших процессуальных действий.

Источник
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