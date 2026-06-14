Боложан прервал свой официальный визит в Кишинев и срочно выехал в Бухарест.

Об этом пишет g4media.ro

Это назначение вызвало недовольство и напряженность внутри PNL на фоне споров, связанных с выдвижением нового кандидата на пост главы правительства Румынии.

Напомним, что Илие Боложан находится в Республике Молдова, где у него была запланирована встреча с представителями государственных учреждений.