theme-icon
logo
logo
ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
Сообщить новость
+
Download app from store
User avatar
Сообщить новость
+
Тема сайта
theme-icon
Search icon
рубрики
Все новости
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В мире
сюжеты
Цены на топливо
Бельцы
Газовый кризис
Гагаузия
Кишинев
Карта
Курс валют
Погода
Афиша
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
g4media.ro logog4media
14 Июня 2026, 15:54
5 818
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

Боложан прервал свой официальный визит в Кишинев и срочно выехал в Бухарест

Это произошло после того, как президент Никушор Дан видвинул Адриана Вештю а пост премьер-министра.

Боложан прервал свой официальный визит в Кишинев и срочно выехал в Бухарест.
Боложан прервал свой официальный визит в Кишинев и срочно выехал в Бухарест.

Об этом пишет g4media.ro

Это назначение вызвало недовольство и напряженность внутри PNL на фоне споров, связанных с выдвижением нового кандидата на пост главы правительства Румынии.

Напомним, что Илие Боложан находится в Республике Молдова, где у него была запланирована встреча с представителями государственных учреждений.

Источник
g4media.ro logog4media
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте