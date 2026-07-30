theme-icon
logo
logo
ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
Сообщить новость
+
Download app from store
User avatar
Сообщить новость
+
Тема сайта
theme-icon
Search icon
рубрики
Все новости
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В мире
сюжеты
Цены на топливо
Бельцы
Газовый кризис
Гагаузия
Кишинев
Карта
Курс валют
Погода
Афиша
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Point.md logoPoint
30 Июля 2026, 19:40
16
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

Болгария объявила две структуры "Лукойла" объектами нацбезопасности

Правительство Болгарии объявило Lukoil Aviation Bulgaria и Lukoil Bulgaria Bunker объектами, относящимися к национальной безопасности.

Болгария объявила две структуры &#34;Лукойла&#34; объектами нацбезопасности.
Болгария объявила две структуры "Лукойла" объектами нацбезопасности.

Так страна намерена предотвратить возможные сбои на внутреннем энергетическом рынке, передает novinite.com

Указанные структуры "Лукойла" отвечают за поставки авиационного и морского топлива. Решение одобрили на закрытом совещании Совета министров, сообщил замминистра экономики Александр Пулев.

«Правительство уважает частную собственность, правительство уважает частные интересы, но руководствуется исключительно и прежде всего интересами болгарских граждан, болгарских домохозяйств и потребителей»,— сказал он.

Пулев объяснил, что в противном случае компании могли бы вернуться под управление российских владельцев. Это, по его словам, приведет к шоку на топливном рынке страны из-за введенных Вашингтоном санкций против ЛУКОЙЛа. Введение санкций также создает угрозу для работы нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) в Бургасе — предприятие обеспечивает около 80% топливного рынка страны.

Американский Минфин ввел санкции против "Лукойла" в ноябре 2025 года. В Болгарии располагается сеть АЗС компании и крупнейший на Балканах НПЗ в Бургасе. Чтобы он мог продолжать работу, власти страны перестали перерабатывать российское сырье и разорвали сотрудничество с поставщиками, на которых распространяются санкции.

Источник
Point.md logoPoint
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте