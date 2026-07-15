В МИД Болгарии объяснили выход страны из "коалиции решительных".

Болгария заявила, что дипломатические возможности для прекращения войны России против Украины еще не исчерпаны, и подтвердила готовность продолжать поддержку Киева, в том числе в сфере энергетической безопасности.

Об этом заявила министр иностранных дел Болгарии Велислава Петрова-Чамова в Киеве, передает eurointegration.com.ua

Глава дипломатии Болгарии ответила на вопрос о причинах выхода её страны из "коалиции решительных".

"Думаю, что все мы стремимся к достижению устойчивого и справедливого мира. Для этого необходимо работать по нескольким политическим направлениям. Это продолжение поддержки Украины, эффективные экономические меры против России, а также дипломатический трек, который должен привести стороны за стол переговоров. Мы считаем, что третье направление использовалось недостаточно", – заявила Петрова-Чамова.

Министр добавила, что её страна будет поддерживать все дипломатические усилия, а также санкционную политику ЕС.

По её словам, Болгария готова и в дальнейшем вносить вклад в энергетическую безопасность Украины в преддверии предстоящей зимы.

"Болгария расположена на пересечении нескольких критически важных маршрутов, которые позволяют нам поддерживать Украину путем поставок газа и других источников энергии. Это одно из направлений, над которым мы сейчас активно работаем", – пояснила Петрова-Чамова.