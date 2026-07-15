theme-icon
logo
logo
ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
Сообщить новость
+
Download app from store
User avatar
Сообщить новость
+
Тема сайта
theme-icon
Search icon
рубрики
Все новости
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В мире
сюжеты
Цены на топливо
Бельцы
Газовый кризис
Гагаузия
Кишинев
Карта
Курс валют
Погода
Афиша
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
eurointegration.com.ua logoeurointegration
15 Июля 2026, 23:54
8
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

В МИД Болгарии объяснили выход страны из "коалиции решительных"

Болгария заявила, что дипломатические возможности для прекращения войны России против Украины еще не исчерпаны, и подтвердила готовность продолжать поддержку Киева, в том числе в сфере энергетической безопасности.

В МИД Болгарии объяснили выход страны из &#34;коалиции решительных&#34;.
В МИД Болгарии объяснили выход страны из "коалиции решительных".

Об этом заявила министр иностранных дел Болгарии Велислава Петрова-Чамова в Киеве, передает eurointegration.com.ua

Глава дипломатии Болгарии ответила на вопрос о причинах выхода её страны из "коалиции решительных".

"Думаю, что все мы стремимся к достижению устойчивого и справедливого мира. Для этого необходимо работать по нескольким политическим направлениям. Это продолжение поддержки Украины, эффективные экономические меры против России, а также дипломатический трек, который должен привести стороны за стол переговоров. Мы считаем, что третье направление использовалось недостаточно", – заявила Петрова-Чамова.

Министр добавила, что её страна будет поддерживать все дипломатические усилия, а также санкционную политику ЕС.

По её словам, Болгария готова и в дальнейшем вносить вклад в энергетическую безопасность Украины в преддверии предстоящей зимы.

"Болгария расположена на пересечении нескольких критически важных маршрутов, которые позволяют нам поддерживать Украину путем поставок газа и других источников энергии. Это одно из направлений, над которым мы сейчас активно работаем", – пояснила Петрова-Чамова.

Источник
eurointegration.com.ua logoeurointegration
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте