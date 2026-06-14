Более половины американских F-35 непригодны к полетам.

Пригодными для выполнения боевых задач можно считать лишь около половины истребителей F-35, стоящих на вооружении армии США, пишет tsn.ua

Об этом сообщает Air and Space Forces Magazine.

По данным медиа, истребители F-35 воздушных сил США в прошлом финансовом году (длился с 1 октября 2024 по 30 сентября 2025) имели серьезные проблемы с уровнем боеспособности — согласно обнародованным данным управления правительственной подотчетности США (US Government Accountability Office или US GAO) всех возможных миссий, в которые могут быть привлечены эти истребители.

Лучшая ситуация с истребителями воздушных сил F-35A, но речь идет только о 28,5%. У самолетов F-35C морских пехотинцев этот показатель составляет 22%, F-35B — 16,2%, а вот самая плохая ситуация была с F-35C военно-морских сил — 15,3%.

Defense Express отмечает, что в общем, если посмотреть график за последние пять лет, то можно увидеть, что ситуация с полной боеготовностью (Full Mission Capable (FMC)) всего парка F-35 американского войска находится на довольно низком уровне для F-35B и F-35С включительно с тем, что в 2023 году 4,6%. Зато у истребителей F-35 в 2020 году был довольно неплохой показатель в 54%, который с тех пор постоянно падает.

Напомним, Польша получила первую партию из трех новейших истребителей F-35, заказанных в Соединенных Штатах. В целом, страна подписала контракт на сумму 4,6 миллиарда долларов на приобретение более трех десятков этих машин, которые будут известны как «Гусар».

Истребители F-35 — в чем их преимущество

Истребители пятого поколения F-35 значительно расширят возможности польских ВВС. Среди прочего они оснащены технологией малозаметности, что затрудняет их обнаружение враждебными радарами. Они также оснащены рядом датчиков, которые собирают данные и передают их пилоту и другим подразделениям в море или на земле, в том числе с зенитными системами Patriot.