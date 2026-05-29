eurointegration.com.ua
29 Мая 2026, 17:26
Болгария сократит пребывание военных самолетов США в стране из-за визовых споров

Болгария позволит американским военным самолетам находиться на территории этой страны-члена НАТО только до конца июня. Об этом заявил 29 мая премьер-министр Болгарии Румен Радев.

Радев принял такое решение после того, как США не утвердили безвизовый режим для болгарских путешественников, передает eurointegration.com.ua

"Я полностью понимаю сложность регуляторных процедур и необходимость времени, но у нас также есть свои приоритеты и процедуры, и мы не можем положительно ответить на просьбу о длительном пребывании самолетов и танков в аэропорту Софии", – сказал он.

eurointegration.com.ua
