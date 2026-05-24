24 Мая 2026, 12:30
19 986
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Граждан предупреждают, что над Кишиневом пролетят самолеты
Moldatsa сообщает, что сегодня до 19:00 будут выполнены специальные полеты для калибровки аэронавигационного оборудования.
По данным учреждения, технические процедуры направлены на проверку и калибровку системы инструментальной посадки ILS категории III, обязательную операцию в соответствии с требованиями Международной организации гражданской авиации (ИКАО), которая проводится дважды в год для поддержания стандартов безопасности полетов, сообщает stiri.md
В рамках этих проверок калибровочные самолеты совершат несколько повторных пролетов над городом Кишиневом на разных высотах и по траекториям, специфичным для процесса тестирования.
Представители Moldatsa уточняют, что эти мероприятия необходимы для корректного функционирования аэронавигационных систем и обеспечения максимальной безопасности воздушных операций.