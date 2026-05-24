Граждан предупреждают, что над Кишиневом пролетят самолеты.

По данным учреждения, технические процедуры направлены на проверку и калибровку системы инструментальной посадки ILS категории III, обязательную операцию в соответствии с требованиями Международной организации гражданской авиации (ИКАО), которая проводится дважды в год для поддержания стандартов безопасности полетов, сообщает stiri.md

В рамках этих проверок калибровочные самолеты совершат несколько повторных пролетов над городом Кишиневом на разных высотах и по траекториям, специфичным для процесса тестирования.

Представители Moldatsa уточняют, что эти мероприятия необходимы для корректного функционирования аэронавигационных систем и обеспечения максимальной безопасности воздушных операций.