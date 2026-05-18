18 Мая 2026, 11:11
6 308
На авиашоу в США в воздухе столкнулись два самолета

В США на авиабазе Маунтин-Хоум на авиашоу произошел инцидент - два истребителя столкнулись в воздухе и упали на землю. Пилоты успели катапультироваться и выжили.

Инцидент произошел примерно в 2 милях к северо-западу от базы в течение второго дня авиашоу Gunfighter Skies. Четверо летчиков находились на двух самолетах EA-18G ВМС США, пишет rbc.ua со ссылкой на nbcnews.com

На видео из соцсетей видно, как два истребителя столкнулись в воздухе, а затем резко упали на землю среди черных клубов дыма. Вблизи места аварии было видно, как раскрываются четыре парашюта.

На другом видео, опубликованном в Instagram, видно зрителей возле авиационного ангара, окруженного самолетами, а на заднем плане поднимается черный дым от аварии.

По словам пресс-секретаря ВМС США Тихоокеанского флота Амелии Умаям, все четверо членов экипажа успешно катапультировались из самолетов и сейчас находятся под медицинским наблюдением.

"На месте происшествия работают спасатели, продолжается расследование, и больше деталей будет обнародовано, как только они станут известны", - сообщили на базе.

Полиция Маунтин-Хоум объявила в воскресенье об отмене авиашоу и предупредила общественность избегать поездок на базу.

