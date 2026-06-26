theme-icon
logo
logo
ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
Сообщить новость
+
Download app from store
User avatar
Сообщить новость
+
Тема сайта
theme-icon
Search icon
рубрики
Все новости
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В мире
сюжеты
Цены на топливо
Бельцы
Газовый кризис
Гагаузия
Кишинев
Карта
Курс валют
Погода
Афиша
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
meduza.io logomeduza
26 Июня 2026, 09:06
5 204
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

Более 600 беспилотников Украины атаковали Россию за одну ночь

Вооруженные силы Украины нанесли массированный удар по регионам России в ночь на 26 июня.

Более 600 беспилотников Украины атаковали Россию за одну ночь.
Более 600 беспилотников Украины атаковали Россию за одну ночь.

Одной из главных целей ВСУ стала Тульская область. Как сообщает телеграм-канал Astra, в городе Новомосковске атакован химкомбинат «Азот» и местная ГРЭС, там произошли пожары, пишет meduza.io

Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев сообщил, что за ночь в регионе сбили 157 беспилотников. По его словам, есть повреждения на промышленном предприятии в Новомосковске. Кроме того, в Щекинском районе поврежден частный жилой дом, в результате чего ранена женщина.

Другой целью Украины стала Москва. Как сообщил мэр города Сергей Собянин, над Москвой и областью за ночь сбили как минимум 47 БПЛА. Экстренные службы работают на местах падения обломков, сообщили местные власти. Где именно упали обломки, не уточняется.

Министерство обороны РФ сообщило, что в течение ночи дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 660 украинских беспилотников над 12 регионами России, аннексированным Крымом и над акваториями Черного и Азовского морей.

Источник
meduza.io logomeduza
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте