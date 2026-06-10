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rupor.md logorupor
10 Июня 2026, 17:57
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НАТО усилит контроль на Черном море по требованию Румынии из-за взрывов беспилотников

Румыния вынесла на обсуждение Североатлантического совета проблему падения военных беспилотников на своей территории после инцидентов со взрывами в Галаце и порту Констанцы.

НАТО усилит контроль на Черном море по требованию Румынии из-за взрывов беспилотников.
НАТО усилит контроль на Черном море по требованию Румынии из-за взрывов беспилотников.

В ходе экстренного двухчасового заседания Альянса Бухарест потребовал срочно укрепить восточный фланг НАТО дополнительными радарами и системами перехвата дронов. В ответ руководство Альянса заявило, что уже адаптирует свои оборонные меры из-за роста числа подобных происшествий на море и в воздухе, передает rupor.md со ссылкой на digi24.ro

Поводом для официального обращения Румынии к союзникам стали два недавних происшествия: в городе Галац беспилотник врезался в жилой многоквартирный дом, а в порту Констанцы взорвался надводный морской дрон. Кроме того, на заседании озвучили детали инцидента в порту: беспилотник был замечен еще в 6:00 утра, однако украинская сторона сообщила о потере контроля над аппаратом только в 10:00. Из-за участившихся случаев падения обломков возле границы Бухарест запросил у НАТО немедленное усиление возможностей наблюдения.

В официальном заявлении по итогам встречи НАТО прямо увязала эти инциденты с продолжающимися боевыми действиями. Представитель Альянса опубликовал в соцсети X следующее сообщение:

«Обязательство НАТО защищать каждый сантиметр союзной территории заставляет нас постоянно адаптироваться к непрерывно развивающейся среде безопасности. Как прямое следствие войны, которую Россия продолжает вести против Украины, мы зафиксировали рост числа инцидентов с дронами вдоль восточного фланга Альянса — как в воздухе, так и на море. НАТО тесно сотрудничает со своими союзниками, чтобы эффективно и оперативно отвечать на этот вызов, включая сегодняшние дискуссии в Североатлантическом совете, сосредоточенные на безопасности в Черном море».

Источник
rupor.md logorupor
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