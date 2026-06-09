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rbc.ua logorbc
9 Июня 2026, 16:36
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Airbus создал беспилотный вертолет с искусственным интеллектом

Airbus Helicopters готовит беспилотный вертолет U145. Дебют новинки состоится во время авиашоу ILA Berlin, на котором компания продемонстрирует полномасштабный макет модели.

Airbus создал беспилотный вертолет с искусственным интеллектом.
Airbus создал беспилотный вертолет с искусственным интеллектом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.

Отмечается, что U145 дополняет предложение Airbus по вертолетам и беспилотным воздушным системам. Первый полет с пилотом-испытателем на борту запланирован на конец 2026 года, а ввод в эксплуатацию - на начало следующего десятилетия.

"С U145 мы предлагаем нашим клиентам автономную беспилотную версию нашего вертолета H145, которая сочетает проверенный планер, мощность и полезную нагрузку H145 с автономностью дронов", - сказал Матье Луво, генеральный директор Airbus Helicopters.

Таким образом, H145 - это второй вертолет, который Airbus превращает в беспилотную версию после VSR700, что является производным от Cabri G2. U145 будет оснащен специализированным набором датчиков и искусственным интеллектом для полной автономности. По сравнению с пилотируемым вертолетом H145, U145 не будет иметь физической кабины пилотов и поэтому будет иметь интегрированные носовые двери и специальный грузовой пол.

Его модульная конструкция позволяет использовать вертолет для пожаротушения, разведки, мониторинга беспилотных кораблей и др.

Источник
rbc.ua logorbc
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