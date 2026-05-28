28 Мая 2026, 18:27
2 497
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Reuters: Беспилотники атаковали три танкера в Черном море
Беспилотники атаковали три танкера в районе северного побережья Турции в Черном море.
Согласно информации на ресурсе Marinetraffic, одно судно следовало из Новороссийска в Стамбул, передает reuters.com
Речь идет о танкерах, предназначенных для перевозки сырой нефти. James II (под флагом Палау) был атакован в 80 км от береговой линии района Тюркели, Altura и Velora (под флагами Сьерра-Леоне) попали под удар во время перевалки сырья между судами.
Береговая охрана Турции направила катера к местам происшествий. Экипажи эвакуировали, никто не пострадал, отмечает Reuters. Министерство транспорта страны отказалось давать комментарии, отмечает агентство.