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unian.net logounian
8 Июля 2026, 23:23
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Bloomberg: Цены на кофе будут оставаться высокими еще как минимум два года

По данным итальянской компании-производителя кофе Luigi Lavazza SpA, снижение цен на кофе в ближайшие два года маловероятно.

Bloomberg: Цены на кофе будут оставаться высокими еще как минимум два года.
Bloomberg: Цены на кофе будут оставаться высокими еще как минимум два года.

Для преодоления ограничений в поставках кофейных зерен потребуется как минимум два урожайных года и значительное пополнение мировых запасов, сообщил в среду председатель правления компании Джузеппе Лавацца, передает unian.net со ссылкой на bloomberg.com

"Рынок должен стабилизироваться, прежде чем можно будет думать о снижении цен. Мы живем в длительном периоде нестабильности и неопределенности. Нестабильность – это новая константа", – говорит Лавацца.

В понедельник фьючерсы на кофе сорта "Арабика" в Нью-Йорке продемонстрировали самый большой внутридневной скачок за последние 26 лет, однако в ходе следующей сессии значительная часть этого роста была утрачена. В среду цены колебались, что свидетельствует о том, что волатильность может сохраняться. Участники рынка сопоставляют ожидания рекордного урожая в ведущей стране-производителе – Бразилии – с опасениями относительно влияния климатического явления Эль-Ниньо.

Ранее цены на сорта кофе премиум-класса-класса снизились с рекордных максимумов 2025 года на фоне прогнозов о рекордном урожае в Бразилии, что породило среди ценителей напитка надежды на то, что розничные цены в конечном итоге последуют за ними.

Этот оптимизм угас, поскольку рынок сталкивается с сокращением запасов, задержками с урожаем в Бразилии и возобновлением ставок инвесторов на то, что связанные с погодой перебои могут угрожать поставкам.

Источник
unian.net logounian
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