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media.az logomedia
2 Августа 2026, 10:12
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Bloomberg прогнозирует рост цен на продовольствие из-за конфликтов и непогоды

Неблагоприятные погодные условия, российско-украинский конфликт и военные действия на Ближнем Востоке могут привести к новой волне роста цен на продовольствие.

Bloomberg прогнозирует рост цен на продовольствие из-за конфликтов и непогоды.
Bloomberg прогнозирует рост цен на продовольствие из-за конфликтов и непогоды.

Об этом сообщило агентство Bloomberg, передает media.az

Как отмечается, Россия и Украина обеспечивают более четверти мировой торговли пшеницей, две трети экспорта подсолнечного масла и десятую часть экспорта кукурузы, но поставки через Черное море затруднены.

Ситуация усугубляется тем, что Европа столкнулась с экстремальной жарой, засухой и лесными пожарами, что может привести к крупнейшему за десятилетия снижению производства зерновых. Кроме того, военная операция США и Израиля против Ирана привела к росту цен на топливо и удобрения.

Еще одним фактором, негативно влияющим на мировой рынок продовольствия, стало климатическое явление Эль-Ниньо, характеризующееся аномальным повышением температуры поверхностных вод в Тихом океане. Оно может негативно повлиять на ключевых производителей и экспортеров риса, указывает Bloomberg.

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Источник
media.az logomedia
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