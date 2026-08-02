Bloomberg прогнозирует рост цен на продовольствие из-за конфликтов и непогоды.

Неблагоприятные погодные условия, российско-украинский конфликт и военные действия на Ближнем Востоке могут привести к новой волне роста цен на продовольствие.

Об этом сообщило агентство Bloomberg, передает media.az

Как отмечается, Россия и Украина обеспечивают более четверти мировой торговли пшеницей, две трети экспорта подсолнечного масла и десятую часть экспорта кукурузы, но поставки через Черное море затруднены.

Ситуация усугубляется тем, что Европа столкнулась с экстремальной жарой, засухой и лесными пожарами, что может привести к крупнейшему за десятилетия снижению производства зерновых. Кроме того, военная операция США и Израиля против Ирана привела к росту цен на топливо и удобрения.

Еще одним фактором, негативно влияющим на мировой рынок продовольствия, стало климатическое явление Эль-Ниньо, характеризующееся аномальным повышением температуры поверхностных вод в Тихом океане. Оно может негативно повлиять на ключевых производителей и экспортеров риса, указывает Bloomberg.