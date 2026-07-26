НБС: Предприятия предвидят в III квартале подорожание товаров и услуг.

По оценкам руководителей предприятий, цены на товары и услуги могут вырасти на 9% в третьем квартале текущего года.

Данные опроса, проведённого Национальным бюро статистики (НБС), показывают, что деловая среда предвидит умеренный рост выручки от продаж, в то время как экономическая активность и численность персонала, как ожидается, останутся относительно стабильными, передаёт ipn.md

Самый значительный рост цен ожидается в строительном секторе, где руководители предприятий прогнозируют повышение тарифов на строительные работы на 21%.

Наиболее оптимистичные ожидания относительно развития экономической деятельности наблюдаются в обрабатывающей промышленности. Компании этого сектора прогнозируют рост объёмов производства и деловой активности на 16%, увеличение доходов от продаж на 15%, а также повышение цен на промышленную продукцию на 10%. При этом численность работников, как ожидается, останется практически без изменений.

В розничной торговле и сфере услуг менеджеры ожидают периода относительной стабильности. Выручка от продаж может незначительно увеличиться, на 4%, а цены – на 7%. В то же время компании этого сектора прогнозируют умеренное сокращение количества сотрудников.

В зависимости от величины предприятий, наилучшие ожидания исходят от крупных предприятий с численностью персонала не менее 250 человек. Они прогнозируют рост экономической активности на 14%, выручки от продаж на 17% и численности персонала на 8%.

Данные НБС показывают также, что во втором квартале 54% компаний, участвовавших в исследовании, столкнулись с проблемами, повлиявшими на их деятельность. Наиболее распространённой трудностью стало отсутствие рыночного спроса, на что указано 33,9% компаний.