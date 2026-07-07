В Кантемире, Унгенах и Дрокии подорожает вода.

Национальное агентство по регулированию в энергетике утвердило новые тарифы на воду и канализацию для жителей Унген, Кантемира и Дрокии.

В Унгенах бытовые потребители будут платить 25,17 лея за кубометр воды вместо нынешних 23,54 лея. Тариф на канализацию и очистку сточных вод вырастет с 14,71 лея до 14,84 лея за кубометр, тогда как для небытовых потребителей он останется без изменений, на уровне 16,32 лея за кубометр, сообщает rupor.md со ссылкой на bani.md

В Кантемире вода для бытовых потребителей подорожает с 24 до 24,58 лея за кубометр, а для небытовых потребителей тариф останется на уровне 37,51 лея за кубометр. Канализация для населения останется на уровне 20 леев за кубометр, однако для небытовых потребителей тариф снизится с 48,53 лея до 42,80 лея за кубометр.

В Дрокии бытовые потребители будут платить 25,62 лея за кубометр воды по сравнению с нынешними 22,96 лея, тогда как для небытовых потребителей тариф останется на уровне 39,44 лея за кубометр. Услуга канализации и очистки сточных вод подорожает с 25,15 лея до 29,04 лея за кубометр.

Согласно пояснительным запискам, хотя операторы запрашивали более значительное повышение, НАРЭ сократило часть расходов, включенных в расчеты, и утвердило тарифы немного ниже запрошенных. Регулятор исключил расходы, которые счел необоснованными или использованными не по назначению, в том числе расходы на персонал, амортизацию, электроэнергию и средства, предназначенные для инвестиций.

Новые тарифы вступят в силу после публикации постановлений НАРЭ в «Официальном мониторе».