Бизнесмен Вадим Ермолаев обвинил ГУР Украины в покушении на него в Монако.

Украинский бизнесмен Вадим Ермолаев заявил, что покушение на него в Монако было организовано Главным управлением разведки (ГУР) Минобороны Украины.

Соответствующее письмо Ермолаева распространила юридическая фирма Dynasty Law & Investment, представляющая интересы бизнесмена. В обращении Ермолаева, которое цитирует французская газета Nice-Matin, в частности говорится, что расследование на данном этапе уже установило, что в покушении участвовали действующие сотрудники ГУР, пишет meduza.io

Однако, считает Ермолаев, операция не ограничивалась исполнителями и непосредственными организаторами, в ней были задействованы и другие офицеры ГУР, «некоторые из которых близки к нынешнему или прошлому руководству службы». Другие детали не уточняются.

Ермолаев в своем обращении также призвал Монако, Францию и Украину, «а также компетентные международные организации» обеспечить защиту его семьи, свидетелей, адвокатов и других причастных к делу «до тех пор, пока все виновные, включая заказчика этого преступления, не будут определены и привлечены к ответственности».

Украинский бизнесмен также подчеркнул, что если спецслужбы используют свои возможности для организации убийства на территории Европы, то это ставит под угрозу международную безопасность и доверие к институтам власти.

В письме, пишет Nice-Matin, Ермолаев особо поблагодарил президента Украины Владимира Зеленского «за личное внимание, которое он уделяет этому делу, и за уже оказанную помощь». «Эта поддержка очень много значит для нас», — написал он.

Напомним, что покушение на Вадима Ермолаева произошло 29 июня. К порогу дома в Монако, где живет бизнесмен, подбросили сумку с бомбой; взрыв произошел, когда Ермолаев заходил в дом вместе со своей подругой и 13-летним сыном. Все трое получили ранения, подруге Ермолаева ампутировали обе ноги.

Через несколько дней стало известно, что в покушении подозревают Анастасию Березовскую, успевшую уехать в Украину. 7 июля правоохранительные органы Украины сообщили, что Березовская убита. В ее убийстве признался действующий сотрудник ГУР Владислав Реут. По его словам, он совершил убийство вместе с бывшим сотрудником СБУ Виталием Жиковичем. Реут объявил, что действовал по собственной инициативе и без ведома руководства. Следствие считает, что Реут и Жикович, организовали и покушение на Ермолаева.