Сотрудник госразведки Украины рассказал, что убил подозреваемую в покушении на олигарха.

Служба безопасности Украины подтвердила задержание причастных к убийству подозреваемой в покушении на олигарха Вадима Ермолаева в Монако и рассказала новые детали дела - в частности, кто признался в убийстве.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу безопасности Украины и генерального прокурора Украины Руслана Кравченко.

Что произошло с подозреваемой

Правоохранители подтвердили, что нашли тело гражданки Украины Анастасии Березовской. Ее подозревали правоохранительные органы Княжества Монако в покушении на убийство семьи, в результате которого пострадали три человека, среди них ребенок.

Украинские следователи открыли производство 1 июля 2026 года. В тот же день женщина вернулась в Украину.

Следователи установили, с кем она общалась и куда ездила по возвращении. Выяснилось, что она поддерживала контакт с семьей и двумя мужчинами:

- бывшим сотрудником правоохранительных органов;

- действующим сотрудником Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

Оба неоднократно переводили деньги на ее банковские и криптовалютные счета. Именно это и вывело следствие на них.

В ходе неотложных следственных действий действующий сотрудник ГУР МОУ рассказал, что убил Березовскую вместе со вторым фигурантом. Тот, в свою очередь, заявил, что контакты с женщиной, переводы средств и другие свои действия от руководства скрывал и действовал по своему усмотрению.

"Также во время обыска в доме бывшего сотрудника правоохранительных органов обнаружено подвальное помещение, похожее на комнату пыток", - говорится в заявлении.

Оба мужчины были задержаны по подозрению в убийстве по предварительному сговору группой лиц.

По показаниям одного из участников провели следственный эксперимент. Тело Березовской обнаружили с огнестрельными ранениями в голову, рядом обнаружили пистолетные гильзы.

Следователи готовят сообщения о подозрении, расследование продолжается. Всю имеющуюся информацию украинская сторона уже передала следственным органам Монако - Офис генерального прокурора поддерживает тесный контакт с правоохранителями.

Отдельно устанавливают заказчиков и других причастных к покушению на семью в Монако.

Напомним, тело женщины, подозреваемой в организации покушения на бизнесмена Вадима Ермолаева, нашли закопанным под Киевом вечером 6 июля.

Следователи уже тогда задержали действующего офицера разведки и бывшего милиционера.

Между тем сам бизнесмен Вадим Ермолаев уже вышел из комы после покушения 29 июня в Монако .

Его спутница Анна Насобина до сих пор находится в критическом состоянии после ампутации обеих ног, а их 13-летний сын получил травмы, не угрожающие жизни.