Налоговая служба перечислила в национальный бюджет за минувшую неделю около 1,6 млрд леев.

По оперативным данным, в период с 29 июня по 3 июля 2026 года поступления в национальный публичный бюджет (НПБ), администрируемые Государственной налоговой службой (ГНС), составили около 1,6 млрд леев.

ГНС уделяет особое внимание содействию добровольному соблюдению налогоплательщиками законодательства. Одним из эффективных инструментов в этом направлении являются налоговые визиты. За отчетный период сотрудники Государственной налоговой службы провели 182 налоговых визита к 154 налогоплательщикам, передает noi.md

С 29 июня по 3 июля Главное управление контроля вынесло 131 решение по делам о нарушении законодательства. Дополнительные обязательства перед бюджетом были начислены на сумму 15,8 млн леев, в том числе 10,5 млн леев составили налоги, сборы, пени за просрочку и другие платежи, еще 5,3 млн леев — наложенные штрафы.

Кроме того, было вынесено 106 решений о возмещении НДС из бюджета. К возврату одобрена сумма НДС в размере 154,4 млн леев.

В целях погашения налоговых обязательств должников в период с 29 июня по 3 июля 2026 года Государственная налоговая служба взыскала 40,91 млн леев с применением мер принудительного исполнения.

Также в течение минувшей недели Государственная налоговая служба приняла на учет 10 дел о конфискованном имуществе общей стоимостью 396,15 тыс. леев. За этот период в государственный бюджет было перечислено 82,84 тыс. леев, полученных от реализации конфискованного имущества.