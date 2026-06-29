Таможенная служба собрала 791,2 млн леев с 22 по 28 июня 2026 года.

В период с 22 по 28 июня 2026 года поступления от Таможенной службы в госбюджет составили более 791,2 млн леев, а с начала текущего года собрано около 20,1 млрд леев, что составляет выполнение контрольного показателя на 102,5%.

В то же время в период с 22 по 28 июня 2026 года физическими лицами были ввезены товары, стоимость которых на таможне превышает необлагаемый налогом лимит, при этом было получено около 24,3 млн леев, что составляет 3,1% от общей суммы, собранной за соответствующий период, передает logos-pres.md

Кроме того, за отчетный период было оформлено 11 945 таможенных деклараций, а поток транспортных средств составил 84 930 пересечений границы. Наиболее загруженными таможенными пунктами остаются Леушень и Скулень с 17 432 и 14 196 пересечениями границы соответственно.