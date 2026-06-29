theme-icon
logo
logo
ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
Сообщить новость
+
Download app from store
User avatar
Сообщить новость
+
Тема сайта
theme-icon
Search icon
рубрики
Все новости
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В мире
сюжеты
Цены на топливо
Бельцы
Газовый кризис
Гагаузия
Кишинев
Карта
Курс валют
Погода
Афиша
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
logos.press.md logologos
29 Июня 2026, 13:46
520
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

Таможенная служба собрала 791,2 млн леев с 22 по 28 июня 2026 года

В период с 22 по 28 июня 2026 года поступления от Таможенной службы в госбюджет составили более 791,2 млн леев, а с начала текущего года собрано около 20,1 млрд леев, что составляет выполнение контрольного показателя на 102,5%.

Таможенная служба собрала 791,2 млн леев с 22 по 28 июня 2026 года.
Таможенная служба собрала 791,2 млн леев с 22 по 28 июня 2026 года.

В то же время в период с 22 по 28 июня 2026 года физическими лицами были ввезены товары, стоимость которых на таможне превышает необлагаемый налогом лимит, при этом было получено около 24,3 млн леев, что составляет 3,1% от общей суммы, собранной за соответствующий период, передает logos-pres.md

Кроме того, за отчетный период было оформлено 11 945 таможенных деклараций, а поток транспортных средств составил 84 930 пересечений границы. Наиболее загруженными таможенными пунктами остаются Леушень и Скулень с 17 432 и 14 196 пересечениями границы соответственно.

Источник
logos.press.md logologos
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте