Беспилотник попал в здание хранилища отработанного ядерного топлива в Чернобыле

В результате атаки частично разрушено здание приема контейнеров. Отработанное ядерное топливо в нем не хранилось. После удара произошел пожар, его площадь составила 40 квадратных метров. Возграние потушили, среди персонала пострадавших нет, передает meduza.io

В «Энергоатоме» заявили, что радиационный фон на территории объекта остается в пределах нормы.

Российская сторона пока не комментировала это заявление.

В конце мая Россия обвиняла Украину в атаках дронами по Запорожской АЭС. В «Росатоме» 30 мая утверждали, что украинский боевой дрон атаковал здание машинного зала шестого энергоблока станции. Основное оборудование не было повреждено, но в стене машинного зала образовалась дыра. В ВСУ эти обвинения отвергли и назвали это «очередной попыткой дискредитировать Украину и скрыть собственные преступные действия». Эксперты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) машинный цех Запорожской АЭС. В организации заявили, что зафиксировали «повреждение металлического люка доступа, расположенного на одном из верхних уровней здания.

Централизованное хранилище отработанного ядерного топлива расположено в Чернобыльской зоне отчуждения, предназначено для безопасного хранения отработанного ядерного топлива с украинских АЭС.