Бэсеску: Румыния переживает самый масштабный политический кризис.

Бывший президент Траян Бэсеску заявил, что Румыния переживает самый большой политический кризис с 1989 года, и самое доступное решение для его преодоления невозможно реализовать.

«На мой взгляд, это самый большой политический кризис, который переживала Румыния со времен революции, в том смысле, что мы не можем сформировать правительство, и, к сожалению, условия таковы, что невозможно сформировать правительство с поддержкой большинства из-за так называемых красных линий, которые все хотели провести», — сказал Траян Бэсеску, передает hotnews.ro

Недемократическое решение

Он считает, что нынешний кризис демонстрирует ограничения действующей Конституции, которая препятствует варианту, который мог бы привести к разрешению ситуации.

«Нет ни одной цивилизованной страны, где в такой тупиковой ситуации, как у нас, нельзя распустить парламент и провести досрочные выборы. К сожалению, здесь это невозможно, и это просто блокирует нас», — сказал Бэсеску.

В отсутствие этого рычага формирование нового правительства будет зависеть от индивидуальных договоренностей с парламентариями, готовыми отдать свои голоса в обмен на выгоды.

«Если это будет решено, как это будет решено? Абсолютно недемократическим способом: „придите, и я дам вам должность“, „придите, и я возьму на работу вашу жену“, „голосуйте за правительство, и я возьму на работу вашего ребенка“. Вот к чему приводит нас невозможность проведения досрочных выборов. В любом случае, на мой взгляд, правительство Вешти не пройдет через парламент. В отсутствие соглашения с либералами практически невозможно получить большинство, с которым правительство сможет пройти через парламент», — продолжил бывший президент.

«В AUR есть несколько человек, которые мыслят здраво».

Он предположил, что у радикальных партий нет оснований поддерживать правительство во главе с Адрианом Вештей, тем более что президент Никушор Дан также не одобряет этот вариант.

«Что бы мы ни говорили, в AUR есть несколько человек, которые мыслят здраво. Я не думаю, что они стали бы усложнять ситуацию, поддерживая правительство, которое им, во-первых, не нравится, а во-вторых, правительство, которое не будет работать», — добавил Траян Бэсеску.

Он утверждает, что отставка правительства Боложана была не просто ошибкой, а откровенным злодейством.