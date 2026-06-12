Берлинскому борделю выплатили из бюджета миллионы евро помощи в связи с коронавирусом
Крупнейший берлинский бордель Artemis во время пандемии получил субсидий на сумму не менее 1,75 миллиона евро — такие данные обнаружены в базе информации о государственной помощи.
Выплаты осуществлялись в рамках различных федеральных программ помощи в связи с коронавирусом. Согласно реестру, компания Artemis GmbH получила как минимум пять траншей. Самый крупный из них на сумму больше 620 тысяч евро был получен в марте 2021 года, передает bild.de
Владельцы борделя отказались сообщать, на какие цели были использованы государственные субсидии и обязаны ли они возвращать часть средств. При этом секс-работницы, занятые в Artemis, вероятно, вообще не получили этих денег. Согласно информации на сайте Artemis, работающие там женщины — это «самозанятые предпринимательницы, предлагающие свои услуги за собственный счет».
Выплату таких крупных сумм уже раскритиковали в профсоюзе при партии ХДС.
«Поскольку помощь борделям в связи с коронавирусом финансируется за счет налогоплательщиков, я ожидаю тщательной проверки этих выплат. Мы должны гарантировать, что средства не попадут в заведения, связанные с принудительной проституцией или торговлей людьми», — заявила член федерального правления Союза христианско-демократических работников Дагмар Кёниг.