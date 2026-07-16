Белый дом ограничит сроки виз для иностранных студентов и журналистов.

Министерство внутренней безопасности США (DHS) приступило к изменению визовых правил для иностранных студентов и журналистов.

Вместо открытого срока пребывания, который действует сейчас, вводится фиксированный период, передает reuters.com

Новое итоговое правило коснётся виз категории F для иностранных студентов, виз J для участников программ культурного обмена, дающих право работать в США, и виз I для представителей СМИ. Сейчас эти визы действуют на весь срок обучения, программы или работы в США. Прежде чем правило вступит в силу, его должен рассмотреть Конгресс, говорится в публикации DHS в Федеральном реестре.

Проект правила ведомство представило ещё в августе 2025 года. Согласно ему, срок пребывания для обладателей виз F и J будет ограничен продолжительностью программы, но не более четырёх лет, а для журналистов с визами I — 240 днями (для обладателей паспортов КНР — 90 днями). Кроме того, льготный период после окончания учёбы, в течение которого студент должен покинуть страну или изменить статус, сокращается с 60 до 30 дней. Чтобы остаться дольше установленного срока, иностранцам придётся подавать заявление о продлении и проходить биометрический скрининг.

В DHS объясняли реформу борьбой со злоупотреблениями. По данным ведомства, действующая система позволяла иностранцам становиться «вечными студентами» — с 2000 по 2010 год в США въехали как минимум 2 134 человека по визе F, которые к апрелю 2026 года всё ещё сохраняли студенческий статус. Аналогичное правило первая администрация Трампа предлагала в 2020 году, но администрация Байдена отозвала его в 2021-м. По оценке DHS, нововведение затронет более 2 млн человек ежегодно.

Летом 2025 года Госдепартамент начал расследование против Гарвардского университета из-за иностранных студентов — ведомство проверяло право вуза на участие в визовой программе J-1.