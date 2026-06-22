Профсоюзы госслужащих не согласны с проектами реформ в сфере зарплат и налогов.

Федерация профсоюзов работников государственных служб (SINDASP) выражает озабоченность и несогласие с законопроектами, касающимися реформы налоговой, таможенной политики и системы оплаты труда.

В организации отмечают, что помимо снижения тарифных коэффициентов и сокращения ряда надбавок к заработной плате, правительство блокирует коллективные переговоры и ограничивает трудовые права работников, пишет logos-pres.md

Согласно заявлению SINDASP, исполнительная власть намерена ограничить ведение коллективных переговоров. Законопроект предусматривает, что коллективные и индивидуальные трудовые договоры больше не смогут включать пункты о дополнительных выплатах, что напрямую противоречит международным трудовым стандартам.

«Попытка снизить роль социального диалога и аннулировать условия ранее согласованных коллективных трудовых договоров — это прямой удар по финансовой безопасности десятков тысяч семей работников бюджетной сферы», — подчеркивается в пресс-релизе.

Кроме того, внедрение данных политик окажет крайне негативное влияние на бюджетный сектор:

— Увеличится отток специалистов из сферы государственного управления, социальной помощи, государственного страхования и других важных государственных служб. Непривлекательные зарплаты на уровне местных органов власти и госучреждений спровоцируют массовые увольнения.

— Будет заблокирована местная автономия. Местные советы лишатся права мотивировать сотрудников примэрий и поощрять нанятых специалистов через коллективные трудовые договоры.

— Ранее завоеванные трудовые права будут аннулированы. Правительство предлагает признавать недействительным любой административный или договорной акт, направленный на предоставление прав, не предусмотренных строго законом. Это приведет к крайней жесткости системы.

— Сохранятся серьезные диспропорции в оплате труда между различными профессиональными группами.

— Предлагаемые выплаты не соответствуют объему работы, выполняемому госслужащими.

В административной системе нагрузка постоянно растет в связи с процессами модернизации и цифровизации, требованиями европейской интеграции и задачами административно-территориальной реформы, в то время как реальная заработная плата непрерывно снижается из-за инфляции.

В связи с этим SINDASP требует «широкого, реального и прозрачного обсуждения данных законопроектов, соблюдения коллективных трудовых договоров, подписанных до принятия закона, справедливости в отношениях между ведомствами и повышения выплат в соответствии с экономическими реалиями».

«Минимальная заработная плата в государственном секторе должна быть приведена в соответствие с европейскими рекомендациями, а базовые ставки должны расти пропорционально реальным потребностям бюджетников. Мы призываем правительство включиться в реальный социальный диалог за столом переговоров и гарантировать справедливую, мотивирующую и недискриминационную оплату труда в государственном секторе!» — заявляет SINDASP.