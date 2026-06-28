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28 Июня 2026, 13:29
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Бахрейн заявил об атаке со стороны Ирана

В министерстве иностранных дел Бахрейна заявили, что Иран атаковал королевство ракетами и дронами.

Бахрейн заявил об атаке со стороны Ирана.
Бахрейн заявил об атаке со стороны Ирана.

Об этом сообщает BNA

В МИД королевства призвали Совет Безопасности ООН созвать экстренное заседание, чтобы «выполнить свои обязательства по обеспечению реализации резолюции 2817.

В Корпусе стражей исламской революции (КСИР) заявили о нанесении ответного удара по ключевым объектам инфраструктуры США в Кувейте и Бахрейне. Согласно их заявлению, нарушение режима прекращения огня противоречит ирано-американскому меморандуму и может привести к полному прекращению дипломатического процесса. Также в Корпусе уточнили, что США атаковали пять иранских береговых постов.

26 июня президент США Дональд Трамп обвинил Иран в нарушении режима прекращения огня в Ормузском проливе. По его словам, Тегеран выпустил как минимум четыре беспилотника-камикадзе по кораблям в Ормузском проливе.

Источник
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