Бахрейн заявил об атаке со стороны Ирана.

В министерстве иностранных дел Бахрейна заявили, что Иран атаковал королевство ракетами и дронами.

Об этом сообщает BNA

В МИД королевства призвали Совет Безопасности ООН созвать экстренное заседание, чтобы «выполнить свои обязательства по обеспечению реализации резолюции 2817.

В Корпусе стражей исламской революции (КСИР) заявили о нанесении ответного удара по ключевым объектам инфраструктуры США в Кувейте и Бахрейне. Согласно их заявлению, нарушение режима прекращения огня противоречит ирано-американскому меморандуму и может привести к полному прекращению дипломатического процесса. Также в Корпусе уточнили, что США атаковали пять иранских береговых постов.

26 июня президент США Дональд Трамп обвинил Иран в нарушении режима прекращения огня в Ормузском проливе. По его словам, Тегеран выпустил как минимум четыре беспилотника-камикадзе по кораблям в Ормузском проливе.