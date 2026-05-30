eurointegration.com.ua logoeurointegration
30 Мая 2026, 13:14
4
Глава Пентагона: Cейчас любая сделка с Ираном будет выгодной

Министр обороны США Пит Хегсет заявил, что в настоящее время "любое соглашение" с Ираном "будет выгодным".

Об этом он сказал в субботу, 30 мая, на международном форуме в Сингапуре, цитирует CNN, пишет eurointegration.com.ua

Хэгсет заявил, что американский президент Дональд Трамп "проверяет терпение", чтобы "убедиться, что любой мирный договор с Ираном гарантирует, что эта страна не получит ядерного оружия".

Он признал, что в настоящее время ситуация с войной с Ираном такова, что "любое соглашение будет выгодным".

"Сегодня утром у меня была возможность поговорить с президентом Трампом. Он хотел, чтобы я еще раз подчеркнул, насколько он терпелив в том, чтобы гарантировать, что, поскольку Америка берется за такое историческое дело, любое соглашение будет хорошим, замечательным, и он терпеливо стремится к этому. Если Иран не хочет заключить замечательное соглашение, гарантирующее, что он не получит ядерное оружие, то Ирану придется иметь дело с американскими военными", – подчеркнул Хегсет.

Он добавил, что американские войска полностью готовы возобновить боевые действия, если поступит приказ, и что запасов оружия хватит для выполнения задачи.

Источник
eurointegration.com.ua logoeurointegration
