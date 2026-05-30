Трамп требует, чтобы Иран соблюдал его "красные линии".

Об этом в пятницу, 30 мая, после консультаций Трампа со своими советниками в Вашингтоне сообщил информагентству AFP представитель Белого дома, передает dw.com

Он указал, что Трамп настаивает на соблюдении "своих красных линий", и назвал одно из главных условий: Иран "никогда не должен обладать ядерным оружием".

Ранее в тот же день Дональд Трамп встретился со своими советниками в так называемой Ситуационной комнате (Situation Room) Белого дома. Перед началом этих консультаций он заявил, что по их итогам примет окончательное решение относительно соглашения.

"Заседание в Ситуационной комнате завершено, оно длилось около двух часов, - рассказал представитель американской администрации, пожелавший остаться неназванным. - Президент Трамп заключит лишь то соглашение, которое будет выгодно Америке и будет соблюдать его "красные линии".