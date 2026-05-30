theme-icon
logo
logo
ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
Сообщить новость
+
Download app from store
User avatar
Сообщить новость
+
Тема сайта
theme-icon
Search icon
рубрики
Все новости
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В мире
сюжеты
Цены на топливо
Бельцы
Газовый кризис
Гагаузия
Кишинев
Карта
Курс валют
Погода
Афиша
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
dw.com logodw
30 Мая 2026, 11:14
2
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

Трамп требует, чтобы Иран соблюдал его "красные линии"

Президент США Дональд Трамп готов пойти на соглашение с Ираном только при условии выполнения своих базовых требований.

Трамп требует, чтобы Иран соблюдал его &#34;красные линии&#34;.
Трамп требует, чтобы Иран соблюдал его "красные линии".

Об этом в пятницу, 30 мая, после консультаций Трампа со своими советниками в Вашингтоне сообщил информагентству AFP представитель Белого дома, передает dw.com

Он указал, что Трамп настаивает на соблюдении "своих красных линий", и назвал одно из главных условий: Иран "никогда не должен обладать ядерным оружием".

Ранее в тот же день Дональд Трамп встретился со своими советниками в так называемой Ситуационной комнате (Situation Room) Белого дома. Перед началом этих консультаций он заявил, что по их итогам примет окончательное решение относительно соглашения. 

"Заседание в Ситуационной комнате завершено, оно длилось около двух часов, - рассказал представитель американской администрации, пожелавший остаться неназванным. - Президент Трамп заключит лишь то соглашение, которое будет выгодно Америке и будет соблюдать его "красные линии".

Источник
dw.com logodw
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте