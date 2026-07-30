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pravda.com.ua logopravda
30 Июля 2026, 15:45
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Австралия подала в суд на Telegram из-за террористических постов

Австралийский интернет-регулятор инициировал судебное разбирательство против Telegram из-за неудаления материалов, поддерживающих терроризм.

Австралия подала в суд на Telegram из-за террористических постов.
Австралия подала в суд на Telegram из-за террористических постов.

Компании грозит штраф в размере до 54,6 млн австралийских долларов, или 38 млн долларов США. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Управление уполномоченного Австралии по вопросам электронной безопасности, передает epravda.com.ua

Регулятор утверждает, что Telegram не удалил видео казней, совершённых террористами, и массовых расстрелов. Речь идет, в частности, о материалах, связанных с терактами в Крайстчерче и Буффало.

По данным eSafety, с июля по октябрь 2025 года австралийские пользователи пожаловались Telegram на 12 постов с контентом в поддержку терроризма. Три из них содержали известные террористические материалы.

В то же время платформа не удалила 10 из этих сообщений и не приостановила и не заблокировала учетные записи, которые их опубликовали, говорится в судебном заявлении.

Telegram отверг обвинения и заявил, что будет оспаривать их в суде. Представитель компании добавил, что её усилия по борьбе с терроризмом хорошо задокументированы, а в течение 2026 года платформа заблокировала тысячи экстремистских сообществ.

Источник
pravda.com.ua logopravda
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