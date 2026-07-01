Мужчина из Дубоссар привлечен к суду за распространение детской порнографии

Мужчина, имеющий также российское гражданство, предстал перед судом за скачивание и распространение более 44 000 фотографий и видео с детской порнографией.

Прокуратура PCCOCS сообщает, что она отправила в суд дело мужчины из Дубоссар, который скачал и распространил более 44 000 фотографий и видео с детской порнографией.

25-летний молодой человек в настоящее время проживает в Дубоссарах, а в конце 2024 года и в 2025-м, когда он скачивал эти файлы с детской порнографией на свой компьютер, он находился в Кишиневе. Он сказал другу, что у него есть только российский паспорт (и так называемых тираспольских властей), и поэтому у него не было бы работы.

Друг разрешил ему жить в своей квартире, сопроводил его в органы власти для получения права на работу в Молдове и предоставил компьютер. Однако он злоупотребил добротой друга и использовал программу Torrent для скачивания файлов с детской порнографией, которые автоматически стали доступны для скачивания другим людям. Он также смотрел порнографические видеоролики с участием детей младшего подросткового возраста, что относится к категории педофилии.

После обыска и обнаружения этих запрещенных фотографий и видео на компьютере молодого человека правоохранителями он признал себя виновным в скачивании и распространении материалов, касающихся сексуального насилия над детьми, и прокуроры направили уголовное дело на рассмотрение в суд.

Согласно Уголовному кодексу, ему грозит лишение свободы на срок от 1 до 3 лет.