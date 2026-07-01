Суд по делу Додона приостановлен: прокуроры собирают новые доказательства.

Судебный процесс по делу «Кулек», в котором экс-президент Игорь Додон обвиняется в получении взятки от Плахотнюка, приостановлен до 19 августа 2026 года.

На заседании 24 июня адвокаты Додона не смогли обеспечить явку предложенных защитой свидетелей, среди которых Зинаида Гречаный, Корнелий Фуркулицэ и Влад Батрынча. Суд предупредил, что если свидетели не явятся на следующие заседания, процесс продолжится без их показаний, пишет tvrmoldova.md

«Судебная коллегия констатирует невозможность продолжения судебного следствия в связи с тем, что сторона защиты не обеспечила явку свидетелей (...). Предупреждаем сторону защиты обеспечить явку свидетелей на судебное заседание. В противном случае суд продолжит рассмотрение дела в их отсутствие», — предупредила судебная инстанция.

Адвокаты пояснили, что Гречаный готова дать показания только в присутствии своего адвоката, поскольку она имеет статус обвиняемой по другому уголовному делу. В случае Влада Батрынчи защита уточнила, что он должен будет принять решение совместно со своим адвокатом о том, будет ли он давать показания в суде или нет.

Прокуроры заявили, что намерены запросить новые доказательства. Прокурор Петру Ярмалюк сообщил, что обвинение ожидает ответа от Службы государственной охраны (SPPS) после заявлений, сделанных в суде свидетелями.

«У нас подготовлен запрос, который содержит ещё пять-шесть документальных доказательств и записей, касающихся одного лица. Они вытекают из вопросов и ответов на показания свидетелей, включая отказ Владимира Плахотнюка от дачи показаний», — сказал прокурор.

Запрос прокуроров последовал после заявлений, сделанных в суде Флорином Горя, бывшим начальником управления в Службе государственной охраны, ответственным за безопасность Игоря Додона в период его президентского мандата.

Он утверждал, что во время политического кризиса в июне 2019 года бывший глава государства и его семья находились под постоянными угрозами, и что были попытки спровоцировать дорожно-транспортные происшествия с участием официального кортежа.

Прокуроры, однако, заявили, что показания этого свидетеля не имеют отношения к рассматриваемому делу, и утверждают, что представили достаточно доказательств, подтверждающих вину бывшего главы государства.

Игорь Додон пообещал выступить с интересными заявлениями. 11 июня, перед заседанием парламента, Игорь Додон заявил, что также выступит с подробными и «интересными» заявлениями.

«Потерпите, потому что, думаю, через несколько недель, дней, месяцев — не знаю, как пойдут дела. Я тоже сделаю заявления. После того как будут заслушаны все свидетели, я выступлю с заявлениями, и, поверьте мне, там будет очень подробно и очень интересно для всех», — сказал Додон.

Лидер ПСРМ заявил, что намерен раскрыть, в том числе, действия нынешней власти в тот период. «Я открою скобки для очень многих вещей, включая то, чем занималась нынешняя власть в то время. Поверьте мне, будет интересно», — добавил он.

Дело «Кулёк» поступило на рассмотрение судей Высшей судебной палаты в октябре 2022 года. С тех пор состав судей менялся восемь раз, однако рассмотрение дела не было остановлено. Новый состав был сформирован в ноябре 2025 года и начал рассмотрение дела заново.