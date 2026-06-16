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logos.press.md logologos
16 Июня 2026, 20:00
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ЕС будет вести мониторинг Молдовы на протяжении всего переговорного процесса

Об этом говорится в сообщении Совета ЕС по итогам открытия переговоров по первому кластеру «Основы» (Fundamentals).

ЕС будет вести мониторинг Молдовы на протяжении всего переговорного процесса.
ЕС будет вести мониторинг Молдовы на протяжении всего переговорного процесса.

В понедельник в Люксембурге состоялось второе заседание Конференции по присоединению Республики Молдова к Евросоюзу. В ходе встречи стороны открыли переговоры по кластеру «Основы», который охватывает вопросы верховенства права, основных прав, функционирования демократических институтов, реформы государственного управления и экономических критериев, сообщает logos-press.md

В этот кластер входят главы «Судебная система и основные права», «Правосудие, свобода и безопасность», «Государственные закупки», «Статистика» и «Финансовый контроль».

Как отмечается в сообщении ЕС, для всего кластера, а также для глав, связанных с верховенством права, установлены промежуточные контрольные показатели. Их выполнение станет обязательным условием для перехода к завершающему этапу переговоров и началу процедуры предварительного закрытия соответствующих глав.

Отдельные критерии для предварительного закрытия установлены также по направлениям государственных закупок, статистики и финансового контроля.

В Совете ЕС подчеркнули, что переговоры по кластеру «Основы» открываются первыми и закрываются последними, а прогресс в этой сфере будет определять общий темп переговорного процесса.

«Нас воодушевляет значительный прогресс, и мы рассчитываем продолжать поддерживать Молдову на её европейском пути, всё больше приближая её к цели членства в ЕС и тем возможностям, которые это создаст для её граждан. Расширение было одним из ключевых приоритетов кипрского председательства, и сегодня, в этот важный для политики расширения день, мы выполнили поставленную задачу», — заявила заместитель министра по европейским делам Республики Кипр Марилена Рауна.

Напомним, Кипр в настоящее время председательствует в ЕС.

Источник
logos.press.md logologos
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