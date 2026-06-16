ЕС будет вести мониторинг Молдовы на протяжении всего переговорного процесса.

Об этом говорится в сообщении Совета ЕС по итогам открытия переговоров по первому кластеру «Основы» (Fundamentals).

В понедельник в Люксембурге состоялось второе заседание Конференции по присоединению Республики Молдова к Евросоюзу. В ходе встречи стороны открыли переговоры по кластеру «Основы», который охватывает вопросы верховенства права, основных прав, функционирования демократических институтов, реформы государственного управления и экономических критериев, сообщает logos-press.md

В этот кластер входят главы «Судебная система и основные права», «Правосудие, свобода и безопасность», «Государственные закупки», «Статистика» и «Финансовый контроль».

Как отмечается в сообщении ЕС, для всего кластера, а также для глав, связанных с верховенством права, установлены промежуточные контрольные показатели. Их выполнение станет обязательным условием для перехода к завершающему этапу переговоров и началу процедуры предварительного закрытия соответствующих глав.

Отдельные критерии для предварительного закрытия установлены также по направлениям государственных закупок, статистики и финансового контроля.

В Совете ЕС подчеркнули, что переговоры по кластеру «Основы» открываются первыми и закрываются последними, а прогресс в этой сфере будет определять общий темп переговорного процесса.

«Нас воодушевляет значительный прогресс, и мы рассчитываем продолжать поддерживать Молдову на её европейском пути, всё больше приближая её к цели членства в ЕС и тем возможностям, которые это создаст для её граждан. Расширение было одним из ключевых приоритетов кипрского председательства, и сегодня, в этот важный для политики расширения день, мы выполнили поставленную задачу», — заявила заместитель министра по европейским делам Республики Кипр Марилена Рауна.

Напомним, Кипр в настоящее время председательствует в ЕС.