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Infotag.md logoInfotag
16 Июня 2026, 20:18
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Попшой: Укрепление устойчивости госучреждений остается приоритетом на пути в ЕС

Вице-премьер, министр иностранных дел Михай Попшой заявил, что «европейский путь Республики Молдова необратим, и по мере продвижения к вступлению в ЕС укрепление устойчивости госучреждений остается приоритетом».

Попшой: Укрепление устойчивости госучреждений остается приоритетом на пути в ЕС.
Попшой: Укрепление устойчивости госучреждений остается приоритетом на пути в ЕС.

Министр сказал об этом на встрече во вторник с новой главой Миссии партнерства ЕС (EUPM) в Кишиневе Кирстен Йоппе, передает infotag.md

«Мы обсудили сотрудничество между Республикой Молдова и EUPM с начала работы миссии в Кишинёве в 2023 году. Подчеркнули её вклад в укрепление национальных возможностей по управлению кризисами и реагированию на гибридные угрозы, в том числе в области кибербезопасности и противодействия дезинформации», - написал Попшой в социальной сети по итогам встречи.

Собеседники затронули прогресс, достигнутый в реализации Плана действий EUPM на 2025-2027 гг. На его выполнение в бюджете Миссии предусмотрено 19,8 млн евро.

«Мы по-прежнему рассчитываем на поддержку и опыт ЕUPM и заинтересованы в углублении сотрудничества в областях, способствующих укреплению безопасности, устойчивости и институционального потенциала государства»,  - отметил вице-премьер.

Стороны отметили опыт, накопленный ЕUPM в Республике Молдова - первой гражданской миссии в рамках Общей политики безопасности и обороны Евросоюза (PSAC) с мандатом в области гибридных угроз. Этот опыт оказался полезным, как для государств-членов ЕС, так и для других гражданских миссий в рамках Общей политики безопасности и обороны, включая Миссию ЕС в Армении, созданную в апреле 2026 г.

Согласно сообщению, Кирстен Йоппе подтвердила приверженность миссии продолжению сотрудничества с властями Молдовы и поддержке усилий по укреплению институционального потенциала молдавского государства.

Источник
Infotag.md logoInfotag
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