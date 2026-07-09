Атака в Ормузе вынудила Катар держать крупнейший в мире газовый завод на минимуме.

Катар приостановил попытки быстро возобновить производство на крупнейшем в мире комплексе по сжижению природного газа после атаки на один из его танкеров в Ормузском проливе.

Руководство QatarEnergy провело серию встреч после атаки во вторник, по итогам которых генеральный директор компании Саад Аль-Кааби решил приостановить планы по увеличению производства на комплексе Ras Laffan, сообщили источники, знакомые с ситуацией, передает epravda.com.ua со ссылкой на bloomberg.com

Из соображений безопасности комплекс будет работать на минимальном уровне, а количество судов, которые должны зайти на предприятие в ближайшие дни, сократят.

Эта пауза стала одним из самых заметных последствий нового обострения ситуации вокруг Ормузского пролива после атак на ряд судов и ударов США по Ирану в течение двух дней подряд.

Отсрочка наращивания производства на Ras Laffan может ещё больше усугубить дефицит на мировом газовом рынке и конкуренцию между Азией и Европой за свободные объёмы СПГ в преддверии следующей зимы.

Спотовые цены на СПГ в Азии уже более чем на 80% превышают довоенный уровень. В прошлом году Катар обеспечивал около пятой части мировых поставок сжиженного газа.

Европейские эталонные цены на газ в четверг резко выросли, превысив 50 евро за мегаватт-час впервые с тех пор, как США и Иран в прошлом месяце заключили временное мирное соглашение.