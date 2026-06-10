Минэнерго подвело итоги либерализации рынка газа для крупных потребителей.

В сделках участвовали 43 компании, а контракты заключались на сроки от одного месяца до одного года. Среди покупателей были как частные предприятия, так и государственные компании, передает infotag.md

С 1 апреля 2026 г. крупные потребители (не являющиеся домохозяйствами) больше не будут закупать природный газ в рамках государственной системы обслуживания у назначенного поставщика, а только на коммерческих условиях. Такое изменение направлено на развитие конкурентного, прозрачного рынка, соответствующего европейским нормам.

К 1 апреля 2026 г. практически все из 203 крупных потребителей перешли на свободный рынок - примерно 99% потребления сегмента.