Армия Румынии подняла в воздух вертолет IAR 330 Puma при атаке дронов у границы.

В ночь с четверга на пятницу, 26 июня, румынские власти выпустили новое сообщение RO-Alert для населения северной части уезда Тулча в связи с новыми атаками беспилотников в Украине, недалеко от границы.

Вертолет IAR 330 Puma ВВС Румынии вел наблюдение за воздушными целями в 31 километре к востоку от Сулины, пишет HotNews со ссылкой на Министерство национальной обороны Румынии (MApN), передает zdg.md

«В ночь с 25 на 26 июня Российская Федерация провела новую серию ударов беспилотников по гражданским и инфраструктурным объектам в Украине, в районе речной границы с Румынией.

В 03:57 вылетел вертолет IAR 330 Puma ВВС Румынии для наблюдения за воздушной обстановкой и отслеживания движения воздушных целей в 31 км к востоку от Сулины», — сообщило утром 26 июня Министерство национальной обороны.

Национальный центр военного командования Румынии уведомил Генеральный инспекторат по чрезвычайным ситуациям о введении мер тревоги для населения северной части уезда Тулча; сообщение RO-Alert было передано в 03:47. Воздушная тревога была отменена в 04:23.

«Сообщений о несанкционированных вторжениях или случаях столкновения каких-либо летательных аппаратов с землей не поступало. Система MApN в режиме реального времени информирует союзные структуры о ситуации, возникающей в результате этих атак, и поддерживает с ними постоянный контакт», — заявили в оборонном ведомстве Румынии.

Согласно информации Инспектората по ЧС Тулчи, после передачи сообщения RO-Alert учреждение не было оповещено о необходимости вмешательства оперативных групп, и не было зарегистрировано ни одного звонка по единому номеру экстренной помощи 112.

«Еще раз подчеркиваем, что целью атак Российской Федерации не является территория Румынии, но в данном геополитическом контексте подготовка и информирование населения имеют важное значение! Безопасность каждого из нас начинается с самозащиты и применения минимальных мер, которые необходимо принять в первые минуты после получения тревожных сообщений. Внимательно читайте полученные сообщения, принимайте меры самозащиты и укрытия, если того требует ситуация, звоните по единому номеру экстренной помощи 112, если вы заметили, что из воздушного пространства падают предметы, или если ваша безопасность и целостность находятся под угрозой», — сообщил инспекторат по ЧС Тулчи.

В последние годы в Румынии зафиксировано несколько инцидентов, вызванных атаками России на Украину: от неоднократного обнаружения фрагментов беспилотников на своей территории до инцидента в Галаце, когда дрон врезался в многоквартирный дом, в результате чего пострадали два человека.