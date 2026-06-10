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10 Июня 2026, 16:34
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Экипаж сбитого американского вертолёта спасли с помощью катера-беспилотника

Как сообщает Wall Street Journal со ссылкой на американских военных, пилотов вертолёта AH-64 Apache, сбитого накануне иранцами в Ормузском проливе, спасли с помощью морского дрона.

Экипаж сбитого американского вертолёта спасли с помощью катера-беспилотника.
Экипаж сбитого американского вертолёта спасли с помощью катера-беспилотника.

Ранее также президент США Дональд Трамп написал в Truth Social, что оба пилота «в порядке и не ранены», сообщает Bild.

По данным WSJ, пилоты около двух часов дрейфовали в водах у побережья Омана. Дрон, который отправили им на помощь — это катер Corsair, построенный Saronic Technologies. Это автономное надводное судно длиной около 7,3 м развивает скорость до 64 км/ч и может перевозить около 454 кг грузов. По данным производителя, Corsair использует ИИ.

Это первый известный случай применения надводного беспилотника в спасательной миссии американских военных, пишет WSJ. Катер доставил пилотов в более безопасное месте, где их забрал спасательный вертолёт.

Источник
bild
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