Экипаж сбитого американского вертолёта спасли с помощью катера-беспилотника.

Ранее также президент США Дональд Трамп написал в Truth Social, что оба пилота «в порядке и не ранены», сообщает Bild.

По данным WSJ, пилоты около двух часов дрейфовали в водах у побережья Омана. Дрон, который отправили им на помощь — это катер Corsair, построенный Saronic Technologies. Это автономное надводное судно длиной около 7,3 м развивает скорость до 64 км/ч и может перевозить около 454 кг грузов. По данным производителя, Corsair использует ИИ.

Это первый известный случай применения надводного беспилотника в спасательной миссии американских военных, пишет WSJ. Катер доставил пилотов в более безопасное месте, где их забрал спасательный вертолёт.