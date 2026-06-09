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9 Июня 2026, 11:02
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Вертолет США потерпел крушение близ Ормузского пролива

Ударный вертолет США AH-64 Apache потерпел крушение в районе Ормузского пролива, два члена экипажа были спасены.

Вертолет США потерпел крушение близ Ормузского пролива.
Вертолет США потерпел крушение близ Ормузского пролива.

Президент США Дональд Трамп подтвердил, что американский военный вертолет разбился в районе Ормузского пролива. По его словам, никто из военнослужащих не пострадал.

«Пилоты в порядке. Никто не пострадал. Мы опубликуем отчет завтра. Но пилоты в порядке»,— сказал Трамп журналистам.

О крушении американского вертолета AH-64 Apache сегодня сообщала газета The New York Times. По ее данным, два члена экипажа были спасены. NYT отмечала, что с начала боевых действий 28 февраля этот инцидент — первый случай потери Apache. Что стало причиной крушения, пока неизвестно.

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